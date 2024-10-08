Жительница Одессы попыталась повесить флаг РФ на месте памятника Екатерине II

В Одессе женщина попыталась повесить флаг России на месте памятника императрице Екатерине II, который местные власти снесли в конце 2022 года, сообщило украинское издание «Страна.ua».

На видеоролике, опубликованном изданием в Telegram, видно, что местная жительница поднялась на постамент, однако мужчина резко вырвал из ее рук триколор. Отмечается, что украинку задержала полиция.

Ранее на площади Европейской был расположен памятник российской императрицы, но в декабре 2022 года он был демонтирован. Также до весны 2024 года эта площадь в Одессе носила название Екатерининская.

Помимо монумента Екатерине, в Одессе также снесли памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому писателю Максиму Горькому. Кроме того, в рамках так называемой политики «декоммунизации», которая проходит на Украине с 2015 года, в городе переименовали улицы и районы.

Так, Суворовский район стал Пересыпским, Малиновский, названный так в честь маршала Родиона Малиновского, стал Хаджибейским. Как отмечали СМИ, в Одессе за это время переименовали порядка 200 топонимов.

Ранее сообщалось, что на Украине в доме у чиновницы и ее сына нашли около пяти миллионов долларов.