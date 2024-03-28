Жительница Сербии рассказала, как до сих пор видит во снах бомбежки НАТО

Жители Сербии спустя 25 лет не могут забыть бомбежки НАТО. Сербы вспомнили события 1999-го года, когда Североатлантический альянс провел операцию против Югославии.

События начались 24 марта и продлились до 10 июня. К одной из причин начала операции НАТО относят войну в Косово и этнические чистки, а также действия армии Югославии в регионе и поток беженцев.

Как рассказала в интервью РИА Новости автор книги «Косово-метохийские голоса» Оливера Радич, жители Косово и Метохи столкнулись с опасностью не только в воздухе, но и на земле. Она вспоминает о жестокости, которую проявляли косовские боевики по отношению к мирным гражданам.

«Тяжело было — жертвы, похороны, похищения людей, страдания, которые не могли происходить в цивилизованной Европе. А мы пережили то, что нас эта цивилизованная Европа перевоспитывает бомбами. Хотели вылечить проблему на Балканах новым злом», — рассказала Радич.

Он вспомнила, что людям во время бомбардировки приходилось перемещаться из одного подвала в другой. Радич рассказала, что до сих пор видит во снах бегущую себя с вещами. Она подчеркнула, что никому не хочет желать пережить тот страх, с которым столкнулась 25 лет назад.

В результате бомбежки НАТО больше всего пострадал сербский город Алексинац, расположенный в центральной части страны. В период с 5 апреля по 28 мая 1999 года НАТО активно сбрасывали бомбы на этот город, в результате чего там погибли 14 человек и 50 получили ранения. В альянсе эти события назвали «технической ошибкой».

В России действия НАТО в Югославии назвали «актом агрессии». В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о временной заморозке отношений с альянсом. В этот же период «разворот над Атлантикой» совершил председатель российского правительства Евгений Примаков, направлявшийся в США с официальным визитом. Таким образом политик выразил знак протеста.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз сообщил, что Москва не собирается вступать в конфликт с НАТО. Все домыслы об этом он назвал «бредом».