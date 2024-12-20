«Жив ли Байден?»: Илон Маск одним вопросом заставил американцев задуматься

Один из читателей блога Илона Маска заявил, что Джо Байден грабит американский бюджет. По словам пользователя, это единственное, чем президент США занимается на данный момент.

Однако у миллиардера появилась своя версия. Илон Маск заявил, что демократ и вовсе может не жив, так как его слишком давно не видно на публике.

«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» - написал Маск в соцсети в качестве ответа пользователю.

Отметим, что сейчас Джо Байдену 82 года. Он неоднократно попадал в конфузные ситуации на публике, а последний год президентства начал сдавать на фоне возможных болезней. Как со ссылкой на терапевта сообщало РИА Новости, демократ страдает от апноэ, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита. Слухи о деменции главы Белого дома до сих пор не подтвердились.

Сейчас Байден еще находится на посту президента США, но лишь до 20 января. После состоится инаугурация Дональда Трампа, победившего на выборах.

Ранее политолог заявил, что Владимир Зеленский подумает о перемирии после ухода Джо Байдена.