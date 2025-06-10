Лукашенко объяснил дефицит картошки в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, чем вызван дефицит картофеля в Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

По словам Лукашенко, дефицит картофеля связан с внутриполитическими причинами в стране. Президент Белоруссии рассказал, что во время проверки Комитета госконтроля выяснилось, что дело было в политике. Картофеля хватало, но его где-то придерживали, чтобы сделать так, чтобы власти вмешались в ценообразование.

Лукашенко добавил, что, когда «пришел с наручниками», то бульба сразу появилась.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко рассказывал, что Белоруссия готова помочь Калининградской области с продуктами.