Ирландский журналист Чей Боуз едко отреагировал на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным, высказав свое мнение в социальной сети.

«Было ли это из-за горящих танков Leopard или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда», — написал он.

Недавно Шольц на заседании Бундестага подтвердил важность участия России в предстоящей мирной конференции по Украине и подчеркнул свою готовность вести переговоры с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин тоже открыт к диалогу с немецким канцлером, однако отметил, что в настоящее время отношения между Россией и Берлином фактически на нуле.