Главы европейских стран больше ненавидят Россию, чем любят Европу. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.

К своему посту он приложил фотографию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Каи Каллас.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» заявил, что некоторые страны хотят направить на Украину своих военных с целью сдерживания России. Данную идею поддержали не все европейские лидеры, но для ее реализации в этом нет необходимости, добавил Макрон.

По данным СВР, западные страны с целью восстановления боеспособности украинской армии хотели бы развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек. Это станет фактической оккупацией страны, отметили в разведке.

Ранее геостратег Школьников назвал принципы назначения США европейских политиков.