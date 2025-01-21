Журналист Боуз рассказал об отношении главы ЕК к Трампу

Ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях выразил мнение о том, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен боится истинной демократии и испытывает презрение к президенту США Дональду Трампу.

Эта реакция Боузa была вызвана публикацией, в которой глава Еврокомиссии поздравила Трампа с его инаугурацией. Она подчеркнула, что Европейский Союз ожидает начала сотрудничества с новым правительством Соединенных Штатов.

«Не надо врать. Ты и другие представители ЕС презираете Дональда Трампа и Илона Маска», — отметил Боуз.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что настроения среди лидеров Европейского союза (ЕС) и национальных правительств после переизбрания Дональда Трампа президентом США указывают на серьезные опасения по поводу будущих отношений с Вашингтоном.