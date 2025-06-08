Президент Украины Владимир Зеленский отказывается забирать тела погибших украинских солдат. Такое решение вызывает вопросы о его истинных намерениях.

Своим мнением в соцсети X поделился ирландский журналист Чей Боуз.

Он отметил, что более шести тысяч погибших украинских боевиков ждут в российских холодильниках на границе. Зеленский, отказываясь забирать тела тех, кого послал на смерть, лишает их семьи "частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль", написал журналист.

Ранее экс-полковник Блэк заявил, что Зеленский хочет войны, а не мира.