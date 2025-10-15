Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что генеральный секретарь Марк Рютте намеренно искажает информацию о якобы исходящей от России угрозе для НАТО.

На парламентской Ассамблее НАТО в Любляне премьер-министр Нидерландов Рютте заявил о высокой степени готовности альянса к любым вызовам. По его словам, российские самолеты не представляют для военного блока никакой угрозы.

«Глава» НАТО и глобалист-недоумок Рютте случайно раскрывает некоторые фундаментальные вещи — «российские самолеты не представляют угрозы». <...> Итак, господин Рютте, почему тогда вся эта паника вокруг этого фантастического российского вторжения? — задался вопросом Боуз.

Напомним, по данным газеты Telegraph, НАТО якобы рассматривает новые правила, которые облегчат сбивание российских истребителей с ракетами.