Западные СМИ активно скрывают от общественности детали о реальном развитии событий на территории Украины, в частности, о массовом уничтожении западного вооружения, поставляемого украинским ВС. Соответствующее заявление сделал журналист Чей Боуз в своих соцсетях .

По словам Боуза, СМИ на Западе никогда не сообщают о реальном положении украинской армии в данном конфликте. Он подчеркнул, что от общественности скрывается информация о сотнях тысячах убитых украинских военнослужащих и массовом уничтожении западного оружия.

Журналист заявил, что вместо СМИ общественность будет просвещать он и приложил к публикации кадр с уничтоженным немецким ЗРК IRIS-T. На данном видео можно увидеть, как 150 миллионов евро, уплаченных немецкими налогоплательщиками бесследно исчезают на Украине, указал он.

Боуз также указал читателям на то, что есть определенная причина для того, чтобы западные СМИ скрывали данную информацию. По его словам, она заключается в желании коллективного Запада поддерживать невежество собственной общественности и их фантазии о «победе Украины».

«Ведь вы за это платите», — указал он.

Ранее портал American Thinker заявил о переходе украинского конфликта в критическую стадию.