Журналист Джонс принес извинения Джоковичу за «неуважение» к нему
Журналист Channel 9 Джонс извинился перед Джоковичем за оскорбления
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Журналист и телеведущий Channel 9 Тони Джонс официально извинился перед экс-первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем, передает издание Daily Mail.
Ранее серб во время пресс-конференции после тура Australian Open заявил, что не будет давать интервью, пока свои извинения перед ним не принесет Джонс. Во время комментирования матчей с участием Джоковича журналист назвал его «переоцененным» спортсменом, а также пошутил про его болельщиков.
Джонс заявил, что его юмор был неверно истолкован, и что он не имел намерения проявить неуважение к великому спортсмену и его поклонникам.
«Я шутил про сербских болельщиков на протяжении всего турнира, и это, как я думал, было продолжением тех шуток. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Новаку, и я приношу извинения. У меня определенно не было намерения его оскорбить», — сказал Джонс.
Джоковичу 37 лет. Он является обладателем 24 титулов турниров Большого шлема, а также имеет в общей сложности 99 титулов в своей карьере. Кроме того, Джокович установил рекорды по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP, проведя на вершине 428 недель.
Ранее сообщалось, что российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 75 тыс. долларов за неспортивное поведение на Australian Open.