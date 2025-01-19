Журналист Джонс принес извинения Джоковичу за «неуважение» к нему

Ранее серб во время пресс-конференции после тура Australian Open заявил, что не будет давать интервью, пока свои извинения перед ним не принесет Джонс. Во время комментирования матчей с участием Джоковича журналист назвал его «переоцененным» спортсменом, а также пошутил про его болельщиков.

Джонс заявил, что его юмор был неверно истолкован, и что он не имел намерения проявить неуважение к великому спортсмену и его поклонникам.

«Я шутил про сербских болельщиков на протяжении всего турнира, и это, как я думал, было продолжением тех шуток. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Новаку, и я приношу извинения. У меня определенно не было намерения его оскорбить», — сказал Джонс.

Джоковичу 37 лет. Он является обладателем 24 титулов турниров Большого шлема, а также имеет в общей сложности 99 титулов в своей карьере. Кроме того, Джокович установил рекорды по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP, проведя на вершине 428 недель.

Ранее сообщалось, что российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 75 тыс. долларов за неспортивное поведение на Australian Open.