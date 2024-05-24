Несколько слов от американского правительства, которых не прозвучало из-за иррациональных взглядов президента Джо Байдена на РФ, могли бы предотвратить конфликт на территории Украины. Соответствующее заявление сделал американский журналист Сеймур Херш в своей статье, опубликованной на Substack.

В своем материале эксперт указал на то, что за время президентства Байдена, Соединенные Штаты потратили $175 миллиардов на конфликт, в котором страна не побеждает и не сможет. Херш заявил, что данное столкновение может быть решено лишь дипломатическим путем, но это случится только если рациональность возобладает в украинском и американском правительствах. В то же время, в противном случае «недоукомплектованную и недоснаряженную» армию Украины ожидает лишь поражение, подчеркнул он.

Автор также со ссылкой на источники в американских силовых структурах заявил, что в разведывательном сообществе Штатов еще давно были опасения по поводу иррационального мнения Байдена по вопросу РФ и ее президента Путина. По словам Херша, в американских спецслужбах есть и те, кто считает свою страну отчасти виноватой в конфликте на Украине.

Журналист указал на то, что российское правительство на протяжении более чем 30 лет наблюдали за тем, как включение в состав НАТО новых государств подводит альянс к порогу страны. Херш предположил, что с приходом на пост главы США Байдена, у Путина возникли резонные опасения на фоне того, что Украина станет следующей страной-членом НАТО.

Автор заявил, что несколько слов из Вашингтона могли бы успокоить данные опасения Москвы и предотвратить конфликт, но их не произнесли ни Байден, ни его советники.

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