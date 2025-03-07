Журналист из Ирландии обратился с заявлением к лидерам Франции и Британии из-за позиции Лаврова
Журналист Боуз напомнил Макрону и Стармеру о позиции Лаврова по миротворцам
Фото: [Медиасток.рф]
Известный ирландский журналист Чей Боуз обратился к лидерам Франции и Великобритании с необычным предупреждением в социальной сети X. В своем сообщении он напомнил Эммануэлю Макрону и Киру Стармеру о недавнем заявлении главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Боуз использовал в своем обращении к европейским лидерам нестандартные обозначения — «господин Микролеон» и «господин Стармерфюрер», придав своему посланию саркастический подтекст. В публикации журналист акцентировал внимание на категорическом неприятии Россией идеи размещения европейских миротворцев на территории Украины.
Ирландец подчеркнул, что российская сторона рассматривает потенциальное появление европейского миротворческого контингента как прямой акт войны. К своему сообщению он приложил видеозапись с выступлением Лаврова.
Заявление, о котором напомнил журналист, прозвучало 6 марта во время официальной пресс-конференции министра иностранных дел России. Лавров выступил по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Зимбабве Амоном Мурвирой, четко обозначив позицию Москвы по вопросу ввода иностранных миротворцев.
Ранее Трамп анонсировал масштабные санкции против России из-за ситуации на фронте.