Журналист из США Карлсон обратился к россиянам и подтвердил скорое интервью с Путиным

Слухи о цели прилета журналиста Такера Карлсона в Россию подтвердились. Американец написал в соцсетях, что скоро побеседует с президентом Владимиром Путиным.

Такер Карлсон решил просветить американское общество о ситуации в России и на Украине, взяв большое интервью у Владимира Путина. Журналист пообещал, что видео с беседой опубликуют в версии без монтажа. Свое решение гость страны показал в личном блоге: он встал на фоне ночной Москвы и записал видеообращение к россиянам и соотечественникам.

«Мировые военные и торговые альянсы изменили облик, разваливается экономическая система и доминирование США. Эти изменения определяют жизнь наших внуков. Но жители англоязычных стран игнорируют это, потому что их СМИ врут им. С первого дня конфликта на Украине американские издания выпускали множество интервью с украинцами, с Зеленским, который требует все большего вовлечения Америки в конфликт», — заявил в видео журналист.

Карлсон при этом отметил, что Зеленский давал в интервью лишь напутственные речи, которые похожи на госпропаганду. Цель журналиста — найти правду. По словам американца, голос Путина пытались перекрыть Зеленским, который уже стал рекламным продуктом.

При этом Карлсон отметил, что его прилету в Россию мешали в США: за ним установили слежку, но команда все равно выбралась из цепких лап родины. Теперь их ждет большой разговор с одним из самых известных людей на планете.

Ранее сообщалось, что возможное интервью с Путиным перевернет президентскую гонку в США.