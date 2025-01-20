Журналист Юнашев раскрыл подробности потенциальной встречи Путина и Трампа

Потенциальная встреча Путина и Трампа не состоится раньше марта, сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев, ссылаясь на источники в Кремле и МИД России, которые задействованы в подготовке саммита президентов России и США.

Как сообщают источники журналиста, перед их личной встречей лидеры стран должны сначала провести телефонный разговор, после чего может поступить указание о подготовке встречи. Журналисту сообщили, что до личной встречи Путина и Трампа еще предстоит пройти значительное время.

Дипломаты отметили, что сначала Трамп должен совершить свой первый официальный визит, который, по предположениям западных СМИ, может быть в Китай — главного конкурента США. Только затем можно будет говорить о деталях предстоящей встречи. Юнашев подытожил, что встреча Путина и Трампа, скорее всего, не состоится зимой.

Ранее сообщалось ,что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным.