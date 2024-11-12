Украина потеряла часть территорий не из-за России, а из-за политики администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби высказал американский журналист Такер Карлсон.

Он также заявил, что американские власти заинтересованы в сокращении численности населения Украины и в том, чтобы украинские земли распродавали иностранным инвесторам, которые переселяют туда граждан из стран третьего мира.

Карлсон обвинил Вашингтон в том, что он предал Киев. В результате, считает журналист, уже через 50 лет Украина может перестать существовать.

Ранее сообщалось о том, что Байден лично попросит Трампа на встрече не прекращать помощь Украине.