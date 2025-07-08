По информации, полученной от российских силовых структур, в Сумской области зафиксирована активность наемников из Южной Кореи. Эти лица входят в состав 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) украинской армии, передает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что в ходе допросов взятых в плен военнослужащих было установлено присутствие групп наемников, прибывших из Южной Кореи, в составе 132-го ОРБ, дислоцирующегося в районе села Садки. Собеседник уточнил, что данные о южнокорейских наемниках были получены в результате допросов пленных.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Германию о поставках оружия на миллиарды евро.