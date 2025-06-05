Журналист Руслан Осташко назвал причины того, что американский лидер Дональд Трамп не упомянул в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным взрывы мостов в Курской и Брянской областях. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, это концепция Трампа, то есть он говорит только о том, что есть в медийном пространстве. В медийном пространстве Штатов российских взорванных железнодорожных мостов не было, были только атаки ВСУ на аэродромы.

Эксперт пояснил, что если Трамп станет говорить о том, чего не было в медийном пространстве США, то его не поймут. Он говорит на понятном для своего электората языке.

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