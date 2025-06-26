По словам журналиста Руслана Осташко, только наличие ядерного оружия или сильных союзников позволяет странам действовать независимо от диктата США. В противном случае их ждет судьба Ливии или Саудовской Аравии. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что государства, выступающие против американского влияния, должны либо обладать ядерным арсеналом, либо иметь мощных партнеров, таких как Россия, готовых их поддержать. Так, в Ливии отказ от ядерной программы привел к разрушению государства.

По мнению эксперта, без ядерного оружия или сильных союзников страны рискуют потерять суверенитет, столкнуться с военным вмешательством или санкциями, а также повторить печальный опыт Ливии и других государств, лишившихся защиты.

Он резюмировал, что ядерный потенциал становится не просто инструментом сдерживания, а гарантией независимости в современном мире. Страны, не желающие подчиняться диктату США, вынуждены либо развивать собственный ядерный щит, либо искать поддержку у сильных союзников.

Ранее политолог назвал причины вмешательства США в ирано-израильский конфликт.