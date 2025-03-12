По словам журналиста Руслана Осташко, Россия к концу недели скажет «мы согласны», однако для этого необходимо будет сделать ряд шагов и жестов доброй воли. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что имеется ряд вариантов, и наиболее жесткий для Владимира Зеленского – это когда ему скажут вывести войска с Конституционной территории РФ, в том числе и полностью с Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНГ.

По мнению эксперта, также украинскому лидеру могут приказать создать демилитаризованную зону в 50 километров и моментально остановить любые боевые действия.

Ранее военный эксперт Гагин раскрыл истинную цель Украины по тридцатидневному перемирию.