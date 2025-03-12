По словам военного эксперта Яна Гагина, перемирие нужно Незалежной для того, чтобы перегруппироваться, усилить позиции и нанести мощный удар по России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что целью украинской армии станут российские города и мирные жители, то есть Киев предлагает Москве заведомую ловушку.

По мнению военного эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, желает усилить группировку в Курской области, считающуюся у украинской армии лучшей, тем не менее терпит поражение. При отступлении украинские войска теряют гораздо больше единиц техники и личного состава, чем если бы они оставались на позициях.

Ранее в США спрогнозировали провокации Украины после прекращения огня.