Журналист Придыбайло оценил отношение Трампа к украинскому конфликту

Заявления Дональда Трампа о «прозрении» относительно исхода конфликта на Украине являются лишь элементом политической игры. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал журналист Константин Придыбайло, призвав не воспринимать слова американского лидера всерьез.

Эксперт сравнил риторику Трампа с «играми кальмара», отметив, что за внезапными поворотами в его позиции не стоит реальных изменений. По мнению Придыбайло, подобные заявления рассчитаны на манипуляцию общественным мнением и не требуют глубокого анализа.

Такой подход, как полагает журналист, делает бессмысленными попытки предсказать дальнейшие шаги американской администрации. В итоге, заключает эксперт, единственно верной реакцией на подобные заявления остается критическое восприятие и отказ от поиска в них скрытой логики.

