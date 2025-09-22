Украинскому народу остается лишь один путь к спасению, и он лежит не на поле боя, а за столом переговоров. Такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказал журналист Константин Придыбайло, обращаясь к суровой реальности текущего конфликта.

По его твердому убеждению, именно граждане Украины должны осознать критическую необходимость диалога и оказать давление на киевский режим, чтобы заставить его начать этот процесс. Речь идет не о переговорах с позиции ультиматумов и невыполнимых требований, а о трезвой оценке сложившейся обстановки. Придыбайло подчеркивает, что настало время договариваться, основываясь на фактических результатах на земле, а не на иллюзорных желаниях вернуть границы 1991 года.

Журналист образно прокомментировал подобные амбиции, заявив, что требовать такое, просто тыкая пальцем в карту, — «это по-пацански». Однако он тут же отметил суровую правду: «Но пацанов там нет». Эта фраза указывает на жестокое несоответствие между романтизированными представлениями о конфликте и его суровой действительностью, где действуют совсем иные правила.

По его мнению, единственным разумным выходом из тупика представляется немедленное начало мирного диалога на условиях текущего положения дел. Продолжение конфликта без ясных перспектив лишь усугубляет гуманитарную катастрофу и отдаляет любое возможное урегулирование. Спасение Украины, по мнению эксперта, заключается в ее способности трезво оценить ситуацию и выбрать жизнь.

Ранее эксперт рассказал, кого ВСУ отправляют на передовую.