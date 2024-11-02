Журналист Саймон Шустер рассказал, что «шепнула» Харрис Зеленскому перед началом СВО

Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент страны Камала Харрис незадолго до начала Россией специальной военной операции предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины, заявил в беседе с украинским телеканалом ТСН американский журналист Саймон Шустер.

Она пыталась убедить Зеленского в начале 2022 года, что Москва настроена решительно и военные действия неизбежны, поведал репортер.

«Она (Харрис — Прим. ред.) сказал ему (Зеленскому — Прим. ред.), что война приближается, и вы ее проиграете», — рассказал Шустер.

Он также добавил, ему доподлинно известно от источников в американских и украинских властных кругах, что Харрис настоятельно советовала Зеленскому как можно скорее начать готовить мирное население Украины к ведению партизанской войны, а еще обязательно рассмотреть вероятность создания правительства в изгнании.

Знал ли президент Джо Байден о происходящем, Шустер не уточнил.

17 октября Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на $425 млн. ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.