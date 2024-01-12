Журналист Серафимов объявлен в федеральный розыск

Журналист «Медузы»* и «Новой газеты – Европа»** Андрей Серафимов объявлен Министерство внутренних дел РФ (МВД) в федеральный розыск. Его карточка появилась в базе розыска ведомства, передает «Коммерсант» .

Отмечается, что Серафимова разыскивают по уголовной статье. В декабре против корреспондента возбудили уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Сам журналист предположил, что уголовное преследование связано с его публикациями в социальных сетях, посвященных мобилизации в России.

В 2018 году Серафимом стал руководителем аппарат томского отделения «Молодой гвардии» от партии «Единая Россия». Работать с «Медузой»* мужчина начал в 2019 году. Позже он стал сотрудничать и с «Новой газетой»**.

На данный момент журналист живет и работает за пределами России. После начала специальной военной операции на Украине он осудил действия российской армии и поддержал Киев.

Ранее мы сообщали, что против координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело. К нему в квартиру прибыли сотрудники правоохранительных органов, а сам он был доставлен на допрос.

*признана иностранным агентом в РФ

**признана нежелательной организацией в РФ