Журналист Шустер: Зеленский демонстрирует признаки физического истощения

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует явные признаки физического истощения. Об этом сообщил биограф лидера Украины и журналист Саймон Шустер в беседе с газетой Tagesspiegel .

В данном интервью журналист рассказал, что ближний круг главы украинского государства говорит ему о том, что у Зеленского начинают проявляться признаки истощения в физическом плане.

Шустер также подчеркнул, что президент Украины плохо реагирует на критику в свой адрес, потому что раньше был актером и привык получать восторженные отзывы. Журналист добавил, что видит у Зеленского и его подопечных поведенческую привычку в виде огораживания от всех, кто критикует решения президента. По словам биографа, в окружении Зеленского нет никого, кто был бы в состоянии дать ему отпор.

Ранее сообщалось, что за 2022 год Зеленский подарил американскому президенту Джо Байдену подарков на четыре тысячи долларов.