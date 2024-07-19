Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строго режима. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на решение суда.

32-летнего журналиста задержали в марте 2023-го года в Екатеринбурге по делу о шпионаже в пользу Вашингтона. Сам Гершкович свою вину не признавал.

ТАСС со ссылкой на начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Микаэля Аздоева передает, что следствие установило причастность гражданина США к шпионской деятельности, которую тот выполнял по поручению Центрального бюро расследований (ЦРУ) на территории РФ.

Он сообщил о наличии документов, которые подтверждают, что Гершкович собирал информацию о деятельности предприятия «Уралвагонзавод». Оно занимается производством и выпуском военной техники.

Первое заседание по делу Гершковича прошло в закрытом режиме 26 июня. Его посетил генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Второе заседание было запланировано на 13 августа, однако оно было перенесено на 18 июля по просьбе адвокатов американца. На это заседание приехал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, однако в зал суда он не смог попасть из-за закрытости процесса.

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