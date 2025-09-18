Журналистам Лаврова ограничили свободу передвижения в США

США ограничили передвижение российских журналистов во время Генассамблеи ООН

США выдали визы российским журналистам, аккредитованным для освещения визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, с существенными ограничениями, сообщил ТАСС.

Представителям средств СМИ предоставили визы категории C2, которые разрешают передвижение только в пределах зоны радиусом 25 миль (около 40 км) от Нью-Йорка. Такой тип виз также строго запрещает посещение других штатов страны.

Согласно условиям виз, после прибытия в Нью-Йорк журналисты обязаны напрямую проследовать в штаб-квартиру ООН.

80-я сессия Генассамблеи ООН официально началась 9 сентября и продлится до 8 сентября 2026 года. Ее председателем избрана занимавшая ранее пост министра иностранных дел Германии Анналена Бербок. Выступление главы российского МИД Лаврова в ходе общеполитической дискуссии запланировано на 27 сентября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «растоптал» главный принцип ООН.

