Журналистка Маршенкулова внесена в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ добавило журналистку Залину Маршенкулову* и еще трех человек в список иностранных агентов. Об этом сообщило РИА Новости.

«6 сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.Н. Канкия*, А.В. Савельев*, З.Х. Маршенкулова*, а также А.Э. Янковский*», — говорится в сообщении.

Согласно информации Минюста, Маршенкулова публично высказывалась против СВО на Украине, вела пропаганду ЛГБТ**-отношений, а также распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике.

Она также участвовала в мероприятиях, организованных нежелательной НПО. Вдобавок к этому Маршенкулову обвиняют в призывах к сбору средств для Украины и распространении материалов иностранных агентов.

В пресс-релизе указано, что Давид Канкия распространял ложную информацию о российской избирательной системе и действиях властей.

Александр Савельев и Аркадий Янковский также занимались распространением материалов иностранных агентов, лгали о работе российских властей и выражали протест против СВО, как отмечает Минюст.

Ранее сообщалось, что МИД Беларуси выразил протест послу Японии из-за подозрений в шпионаже.

*физические лица, выполняющие функции иноагентов.

**движение, запрещенное в РФ.