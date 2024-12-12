Журналистка Диана Панченко выразила мнение в социальных сетях, что Владимир Зеленский не должен выступать от имени украинцев, поскольку отверг предложения о прекращении огня и обмене пленными в период Рождества.

«Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!» — написала Панченко.

В среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что лидер киевского режима отказался от его инициативы заключить перемирие с Россией на Рождество и провести крупный обмен пленными.

Последние полгода Орбан неоднократно старался добиваться урегулирования конфликта. Так, недавно он позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил готовность способствовать совместным дипломатическим усилиям для разрешения кризиса.

Ранее киевская журналистка Панченко назвала ложью слова Шольца о поддержке украинского народа.