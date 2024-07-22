Журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 годам тюрьмы за фейки

Суд Татарстана вынес решение о приговорении журналистки «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой к 6,5 годам тюремного заключения за фейки об армии, сообщает ТАСС .

Согласно версии следствия, журналистка могла собирать и использовать информацию, которая распространяется иностранными источниками для подрыва государственной безопасности России, за что Курмашеву включили в реестр иноагентов.



В октябре прошлого года ее арестовали после возбуждения уголовного дела по факту неисполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Позже Курмашеву также обвинили в распространении фейков о российской армии. По версии следствия, ложные сведения содержатся в книге за авторством журналистки.

Ранее сообщалось, что экс-адвоката Илью Новикова** приговорили к 8,5 годам тюремного заключения за распространение фейков о ВС РФ.

*Минюстом признана нежелательной организацией и внесена в реестр иноагентов

**Минюстом внесен в реестр иноагентов