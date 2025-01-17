Журналистов Лотареву и Прокопенко, а также проект «Идите лесом» внесли в реестр иноагентов
Минюст внес в перечень иноагентов Лотареву, Прокопенко и проект «Идите лесом»
Фото: [freepik.com]
Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов, включив в него журналистов Анастасию Лотареву* и Александру Прокопенко*, а также телеведущую Ксению Кирию (Туркову)*. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Статусы иноагентов получили журналисты Андрей Козенко* и Антон Рубин*, а также украинская телеведущая Ирина Ромалийская*.
Кроме того, такой же статус получил проект «Идите лесом»*. Он занимается распространением информации, направленной против российской армии и власти.
Лотарева* являлась корреспондентом и главным редактором портала «Такие дела». Козенко* с октября 2014 года работает специальным корреспондентом издания Meduza* (признана в РФ нежелательной организацией).
Ромалийская* являлась сотрудницей СМИ-иноагента «Настоящее время».
Ранее стало известно, что признанная в РФ экстремистской Мария Певчих* пополнила список украинского сайта «Миротворец».
*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.