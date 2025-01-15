Певчих пополнила списки украинского сайта «Миротворец»

Там ее обвиняют в совершенных актах гуманитарной агрессии в отношении Украины, а еще спецоперации РФ и манипулировании общественно значимыми сведениями в пользу России.

Попадание в базу «Миротворца» произошло после того, как Певчих заявила о том, что обмен некоторых российских заключенных может сподвигнуть Запад на отмену введенных в отношении нашей страны санкций.

«Человеческая жизнь намного более ценна, чем какие-то санкции, которые можно было бы снять», — говорила она.

Ранее сообщалось о том, что Олег Дерипаска подал иск и призвал к ответу Певчих и Google. Суть претензии к Марии не раскрывалась, однако, предположительно, она может касаться появившихся в общественном пространстве сведений о финансовых и политических делах бизнесмена в 1990-х годах.

*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов и террористов и экстремистов.