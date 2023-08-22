«Зимняя кампания станет последней»: как изменится ситуация в зоне СВО с приходом холодов

Офицер ВСУ заявил, что с наступлением зимы обстановка на фронте для украинских войск значительно ухудшится. Такое мнение он высказал в интервью швейцарской газете.

Политолог Вадим Сипров согласен с этой оценкой. Он перечислил ряд проблем, с которыми, по его мнению, ВСУ столкнутся осенью и зимой.

«Провал контрнаступления создал условия для решительного наступления Российской армии. ВСУ понесли ощутимые потери не только в бронетехнике, но и в артиллерии. А НАТО все менее охотно передает Киеву вооружение. Организация эффективной обороны станет для них затруднительной», — рассказал Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт видит два сценария развития событий: масштабное российское наступление или медленное продвижение с нарастающим дефицитом техники и боеприпасов у украинской армии. По его словам, оба варианта приведут к разгрому ВСУ.

«Будет снижаться и качество призывного контингента ВСУ – это неизбежно при разворачивающейся сейчас тотальной мобилизации. То есть, при нынешнем уровне вовлеченности НАТО, длительную «окопную войну» Украина не выдержит — не исключено, что предстоящая зимняя кампания станет для ВСУ последней», — пояснил собеседник издания.

Сипров также отметил, что украинским войскам придется удерживать тысячекилометровый фронт за счет живой силы, потому что значительная часть их техники и тяжелых вооружений уже уничтожены.

«Ни собственное производство, ни оборонная промышленность США и стран НАТО не способны обеспечить потребности ВСУ — месячная производственная программа всех американских предприятий сейчас закрывает потребность в снарядах для ВСУ на три дня боев», — добавил политолог.

Ранее эксперт рассказывал о других проблемах, с которыми столкнется украинская армия осенью.