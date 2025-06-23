Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой о возвращении Волгограду его исторического названия — Сталинград. По мнению политика, это восстановит историческую справедливость. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что Сталинград — всемирно известный символ стойкости в Великой Отечественной войне, волгоградский аэропорт уже носит это имя. Более того, даже во Франции существует 150 объектов с этим названием: улицы, кафе и набережные в Париже.

По словам политика, возвращение городу прежнего наименования станет возвращением исторического бренда, усилением патриотического имиджа. Кроме того, завершится дискуссия о советском наследии и будет закрыт вопрос сохранения исторической памяти.

Он подчеркнул, что первый шаг уже сделан — аэропорт переименован. В целом процесс возвращения городу легендарного имени необратим. Однако решение этого вопроса потребует широкого общественного обсуждения и взвешенного подхода, учитывая как историческое значение, так и современные реалии.

Ранее председатель Госдумы Володин предложил КПРФ покаяться в ответ на инициативу переименовать Волгоград в Сталинград.