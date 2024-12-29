Зурабишвили будет ночевать в резиденции перед инаугурацией нового президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проведет ночь накануне инаугурации в своем дворце Орбелиане, резиденции президента республики. Об этом она сообщила в своем видеообращении.

Зурабишвили обратилась к сторонникам с призывом прийти к резиденции в 10:00 (09:00 по московскому времени).

В конце ноября Зурабишвили отказалась покинуть пост президента страны истечения полномочий, аргументировав свою позицию тем, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента.

Ранее Зурабишвили заявила, что не станет покидать страну и становиться президентом Грузии в изгнании.