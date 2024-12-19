Зурабишвили заявила, что не станет покидать страну и становиться президентом Грузии в изгнании

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост. Она также утверждает, что не станет выезжать из страны. Ее слова привел телеканал TVP World.

Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря. При этом она отказывается передавать свой пост новому президенту, который был выбран во время голосования, и не планирует выезжать за пределы Грузии, чтобы стать политиком в изгнании.

«Вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы, которых признают, когда они оказываются в изгнании. Я этого не хочу», — указала Зурабишвили.

Она призвала всех жителей Грузии поддержать ее в борьбе против существующего правительства.

Ранее грузинский премьер-министр Кобахидзе пообещал, что отправит Зурабишвили на пенсию. Несмотря на ее желание остаться во власти, ей придется уйти со своей должности и освободить резиденцию.