Зурабишвили отказалась идти на допрос по делу о фальсификации выборов в Грузии

Саломе Зурабишвили, президент Грузии, отказалась принимать участие в расследовании дела о подтасовке выборов в стране. Ее слова привел в своем материале ТАСС.

Ранее ее вызвали на допрос в национальную прокуратуру, чтобы она привела хоть какое-то подтверждение своим словам о том, что выборы в Грузии были сфальсифицированы. Зурабишвили во время брифинга отказалась пойти на такой шаг.

«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», — указала она.

Грузинские оппозиционные партии также отказались от сотрудничества с правоохранителями. Они отказали им в праве вести такое дело и потребовали, чтобы этим занялось международное сообщество.

Ранее по поводу публичных заявлений и призывов к протестам со стороны Зурабишвили высказался Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ. По его мнению, самым логичным действием со стороны грузинских властей будет ее немедленное отстранение от должности и последующий арест.