Зурабишвили предупредили о необходимости покинуть президентский дворец

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна будет покинуть свой пост, несмотря на ее отказ сложить полномочия. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

Политик добавил, что понимает ее эмоциональное состояние в настоящее время, но предупредил, что 29 декабря, в день инаугурации, она должна будет покинуть президентский дворец, так как здание займет легитимно избранный глава государства.

Напомним, Зурабишвили заявила, что считает парламент и правительство Грузии нелегитимными, поэтому она отказывается уходить с поста президента после проведения выборов.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря.

Ранее сообщалось о том, что протестанты в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии.