Протестанты в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии

Евроактивисты, которые целыми толпами снова пошли вечером в субботу, 30 ноября, на штурм парламента Грузии в Тбилиси, буквально забросали здание дымовыми файерами, информирует ТАСС.

В результате попадания нескольких коктейлей Молотова в здание парламента там начался пожар. Информации о пострадавших пока не приводится.

Сейчас полиция пытается оттеснить толпу от парламента. Вокруг слышны сирены машин экстренных служб.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.