КС Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили о неконституционности выборов

Грузинский Конституционный суд отказался рассматривать по существу иск президента страны Саломе Зурабишвили с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы противоречащими конституции. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению судей, данный иск выходит за рамки их компетенции. Оппозиция и Зурабишвили утверждают, что во время голосования была нарушена его тайна. Избирательные бюллетени можно было просветить, несмотря на то, что они запечатывались в конверты. Участники голосования помечали партию, за которую они отдают голос, маркерами.

«Истцы оспаривают в суде не нарушения на основании спорных норм, а неподходящий выбор бюллетеней и маркеров Центризбиркомом», — указали в суде.

Оценка данных действий выходит за рамки компетенции КС. По этой причине иски отклонены без рассмотрения, такой приговор окончательный и не подлежит обжалованию.

Ранее грузинский премьер Кобахидзе заявил об ответственности оппозиции и некоммерческих организаций за проходившие в Тбилиси массовые беспорядки. Он отметил, что НКО раздавали протестующим очки и другие средства защиты для спасения от слезоточивых газов, которые применялись правоохранителями. Он пообещал, что оппозиционеры не уйдут от ответственности.