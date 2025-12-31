ААНИИ: самым холодным днем в 2025 году на станции «Восток» стало 9 июля
По данным антарктической станции "Восток", 9 июля 2025 года стал самым холодным днем в истории. Температура упала до минус 81,3 градуса Цельсия, как проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).
Согласно информации, полученной в ААНИИ, самое низкое значение температуры поверхности земли на станции "Восток" было зафиксировано 23 июля 1983 года и составило -89,2 градуса Цельсия. Благодаря этому факту, "Восток" заслуженно носит звание Полюса холода нашей планеты.
«В 2025 году минимальная температура на антарктической станции "Восток" зафиксирована 9 июля. В этот день столбик термометра опустился до минус 81,3», — говорится в сообщении ААНИИ.
