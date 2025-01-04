«Айсберг судного дня» вышел в открытый океан

Гигантский айсберг, обнаруженный почти 40 лет назад, снова привлек внимание гляциологов. В декабре он начал движение, освободившись после девяти месяцев пребывания в океаническом водовороте у берегов Антарктиды, сообщил портал «Аргументы и Факты».

Сейчас это крупнейший айсберг на планете. Его таяние может привести к катастрофическим последствиям для экосистем Антарктиды и Южного океана. Для местной фауны и морских обитателей он может стать настоящим «айсбергом судного дня».

В сентябре 1986 года советский ученый Владимир Бессонов, работавший на станции «Молодежная», заметил изменения на спутниковых снимках ледника Фильхнера. От него откололся фрагмент, разделившийся на три огромных айсберга. Один из них угрожал советской базе «Дружная-1», которую пришлось срочно эвакуировать.

Позже айсберг, получивший индекс А23а, застрял на мели и оставался там более 30 лет. За это время от антарктических ледников откалывались новые глыбы, некоторые из которых становились крупнейшими в мире, пока их не уносило течением на север, где они таяли.

Площадь А23а оценивается примерно в 4 тыс. кв. км, что больше территории любого мегаполиса. Его масса составляет около 1 трлн тонн.

Ранее сообщалось, что самый крупный в мире айсберг А23а вскоре может прекратить свое существование.