Академик Зайцев перечислил последствия ядерных ударов по опасным для планеты астероидам

Ученые из КНР призвали к разработке системы быстрого запуска ядерных боеголовок с Земли в случае угрозы прямого попадания астероида. По словам академика Анатолия Зайцева, последствия от использования ядерного оружия для уничтожения астероида будут незначительными по сравнению с уроном в случае прямого попадания. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что радиация, которая высвободится в итоге взрыва, примет газообразную форму и рассеется в космическом вакууме — только часть ее достигнет поверхности Земли.

По мнению ученого, вопрос о применении ядерного оружия зависит от характеристик летящего в сторону Земли астероида: его размеров, скорости, траектории и его составляющих. Так, если потенциально опасное небесное тело обнаружат за неделю до столкновения с нашей планетой, с ним в ряде случаев можно будет справиться без использования ядерных боеголовок.

Он отметил, что ядерное воздействие на небесное тело бывает трех типов: мягкое воздействие на астероид с помощью надповерхностного ядерного взрыва, который спровоцирует испарение его поверхности, взрыв на поверхности, то есть более эффективное воздействие, и наиболее серьезное воздействие — это заглубленный взрыв. Идеальным вариантом отражения удара является отклонение его с траектории, чтобы он прошел мимо Земли. Однако если разрушительный ядерный удар будет нанесен по астероиду в сравнительной близости к нашей планете, и его осколки упадут на поверхность, задев часть спутников на околоземной орбите, последствия все равно будут несравнимы с тем ущербом, который мог нанести космический объект при прямом попадании.

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