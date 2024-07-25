Ученый предрек исчезновение человечества из-за естественных космических процессов

Эксперт рассказал, что ряд абсолютно естественных для космоса явлений может уничтожить человечество. Одной из главных угроз является повышение светимости Солнца, которое в ближайшие два миллиарда лет, а может и раньше, приведет к иссушению океанов на Земле. Если это произойдет, жизнь на нашей планете станет невозможна.

Помимо этого, человечеству серьезно угрожает постепенное замедление вращения планеты. Это может привести к полной ее остановке подобно Меркурию. В таком случае жить можно будет только на узкой полоске земной поверхности. Это, по мнению ученого, произойдет до испарения океанов. Таким образом, чтобы избежать вымирания, человечеству придется найти другие планеты для жизни.

Ранее сообщалось, что российский космонавт рассказал о правилах поведения при встрече с пришельцами. По его мнению, в первую очередь надо сделать с ним селфи, а потом начать снимать все происходящее.