«Алроса» представила самый большой бриллиант в России

«Алроса», лидер в алмазной добыче, объявила о завершении обработки самого большого бриллианта, когда-либо созданного в России. Этот исключительный камень, обладающий редким и ярким фантазийным Vivid Yellow цветом, весит более ста карат, согласно заявлению компании.

Бриллиант был назван «Новое Солнце», чтобы отразить необычайную историю алмаза-предшественника, весом более 200 карат, насыщенного медово-золотистого оттенка, найденного на арктическом месторождении Эбелях. За уникальную форму, качество и солнечный цвет, алмаз получил название «Рассвет», сообщили в «Алросе».

Для создания этого бриллианта потребовались усилия пятнадцати ведущих экспертов страны. На основе 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и созданы виртуальные проекты для всех возможных форм.

Каждый аспект был тщательно откалиброван для достижения оптимального баланса света, цвета и игры оттенков. Создание бриллианта заняло более двух лет.

По словам представителей «Алросы», изготовление бриллианта знаменует собой новый этап в развитии российской школы огранки Russian Cut, признанной международным стандартом.

«Алроса» занимается добычей алмазов в Якутии и Архангельской области, а также занимается разведкой, добычей, продажей и огранкой алмазов.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес продала за 1 тыс. руб. бриллиантовое кольцо, подаренное Бенни Бланко.