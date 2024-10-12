Новое исследование: электроны на орбите Земли могут вызывать рак у космонавтов

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили на низкой околоземной орбите высокоэнергетические электроны, которые могут наносить серьезный ущерб спутникам и представляют угрозу для здоровья космонавтов, повышая риск развития рака. Эти данные были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ранее ученые знали, что во время молний на Земле часть их энергии уходит в космос в виде радиоволн. Когда такие волны сталкиваются с электронами в радиационных поясах Земли, они могут выбивать их наружу.

В новом исследовании специалисты проанализировали информацию, полученную со старого спутника NASA, и зафиксировали необычные энергетические импульсы, двигающиеся через внутренний радиационный пояс Земли. Оказалось, что эти импульсы связаны с молниями на нашей планете.

Учёные установили, что электрические разряды в атмосфере заставляют электроны в радиационном поясе хаотично перемещаться между северным и южным полушариями, сталкиваясь друг с другом. Это приводит к появлению высокоэнергетических электронов, которые могут проникать через защиту спутников, повреждая их электронные системы.

Кроме того, эти электроны представляют серьёзную опасность для космонавтов на орбите, так как их воздействие может вызвать развитие раковых заболеваний.

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