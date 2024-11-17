Американские ученые впервые создали «бессмертную» муху

Ученые из США впервые полностью оцифровали мозг дрозофилы, тем самым сделав насекомое «бессмертным». Об этом сообщается на сайте Принстонского университета.

Эксперимент и исследования с мухой помог стать на шаг ближе к пониманию устройства человеческого мозга. Специалисты из США смогли оцифровать мозг насекомого и уместить в файл на 14 Гб. Согласно данным, у дрозофилы 139 500 нейронов и более 50 млн синапсов. Результаты опубликовали отдельно на сайте codex.flywire.ai.

«Любой мозг, который мы действительно понимаем, рассказывает нам что-то обо всех мозгах. С помощью схемы проводки мухи у нас есть потенциал для беспрецедентного, подробного и глубокого понимания», — отметил профессор Себастьян Сын.

Таким образом, цифровая копия станет «атласом мозга», удачной прозрачной моделью нейронных связей. При исследованиях применяли современные технологии ИИ, нейросети, все имеющиеся данные об одном из самых сложных органов любого существа.

Примечательно, что в Принстоне пытались добиться успеха в этом исследовании еще с 2016 года.

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