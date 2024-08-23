Аналитик Парфентьев назвал причины преждевременности разговоров о массовой чипизации

Уже второй пациент с чипом Neuralink от Илона Маска играет в Counter-Strike 2 на своем ноутбуке, управляя игрой силой мысли. Он ранее получил травму спинного мозга и был выписан на следующий день, а Neuralink сообщает о его быстром выздоровлении. По словам аналитика Урвана Парфентьева, на сегодняшний день говорить о массовой чипизации преждевременно. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он уточнил, что новости о вживленных чипах находятся на грани между фантастикой и экспериментом. Так, сегодня медицине довольно мало известно о физиологии головного мозга. Современная наука только начинает погружаться в данный мир, несмотря на то, что электроника сегодня достаточно широко используется в медицине.

По мнению эксперта, впереди ждет клиническая отработка весьма многих юридических, политических и этических вопросов, которые станут решаться и в отдельных государствах, и на международном уровне.

Ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил об успешном вживлении второго чипа от Neuralink.