Маск сообщил об успешном вживлении второго чипа от Neuralink

Уже второй человек успешно прошел процедуру вживления чипа от компании Neuralink. Об этом сообщил Илон Маск в ходе выпуска видео, которое снимал YouTube-блогер Лекс Фридман.

По утверждению миллиардера, состоялось второе вживление чипа в мозг человека. Проверки показали, что все прошло успешно, оборудование работает штатно.

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Он работает очень хорошо», - указал Маск.

Он отметил, что в мозг человека вживляется с чипом порядка четырехсот электродов, которые передают и улавливают большое количество импульсов и сигналов.

Ранее Маск прокомментировал в соцсетях уличные волнения в Великобритании, которые начинались как массовые антимигрантские протесты. Он заявил, что гражданская война в Англии уже неизбежна.